В Госдуму осенью внесут законопроект об амнистии старых домов, построенных без документов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Законопроект, который предлагает амнистировать жилые дома, построенные до 1998 года без документов, планируется внести в Госдуму осенью, сообщил в пятницу журналистам руководитель Росреестра Олег Скуфинский после заседания итоговой коллегии ведомства.

"Мы рассчитываем, что законопроект будет внесен в Госдуму осенью, к сентябрю. На уровне правительства РФ мы планируем отработать документ к июню", - сказал Скуфинский.

По его словам, в среднем в каждом регионе насчитывается от одной до шести тысяч жилых домов, построенных на земельных участках, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы.

Росреестр ранее предложил включить в дачную амнистию возможность переоформить права на недвижимость с помощью документов старого образца и предоставить гражданам право узаконить построенные жилые дома на участках, по которым отсутствуют правоустанавливающие документы. Для того, чтобы воспользоваться таким упрощенным порядком, жилой дом должен отвечать нескольким требованиям: должен быть построен до мая 1998 года (период до вступления в силу первого Градостроительного кодекса РФ), находиться в границах населенного пункта, быть расположенным на государственной или муниципальной земле.

Граждане должны будут подать заявление в орган местного самоуправления о предоставлении участка под существующим домом и приложить любой документ, подтверждающий факт владения домом (документы о выделении земли, об уплате коммунальных услуг, документ о проведении государственного технического учета и (или) технической инвентаризации). Регистрацию права собственности предлагается осуществлять одновременно и на земельный участок, и на сам жилой дом.