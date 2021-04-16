Глава Минобрнауки констатировал недостаточную вовлеченность бизнеса в работу НОЦ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков считает, что бизнес недостаточно вовлечен в работу научно-образовательных центров (НОЦ) в регионах России. Об этом он в пятницу сообщил на совещании по вопросам деятельности НОЦ в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).

"Мы чувствуем, что во всех НОЦах ко всем проектам интереса стало гораздо больше. Но вместе с тем хотелось бы сказать, что пока недостаточна вовлеченность организаций реального сектора экономики, бизнеса в процессы реализации программ НОЦ. Мы бы хотели, чтобы те реальные технологические проекты, которые в ядре НОЦ, они в первую очередь были сформулированы со стороны бизнеса", - сказал Фальков.

Он добавил, что на представителей бизнеса в рамках работы НОЦ возлагается "особая надежда", так как "бизнес лучше понимает зарубежные и российские рынки, прекрасно представляет, как превратить идею в технологию или продукт". "И в этом смысле мы рассматриваем вас как драйверов внутри НОЦа, чтобы в том числе почетче сформулировать полномочия, роли и ответственность всех участников в рамках НОЦа", - отметил министр.

Научно-образовательные центры созданы в рамках реализации национального проекта "Наука", согласно которому в России появятся 15 таких центров мирового уровня. Они объединят ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики для решения масштабных научно-технологических задач. В 2019 году было объявлено о создании первых пяти НОЦ, в 2020-м были отобраны еще пять. Третья пятерка НОЦ, по данным главы Минобрнауки России, будет выбрана до конца года.