Нацпроект по жилью стал самым упоминаемым в СМИ в марте по данным "Медиалогии"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Нацпроект "Жилье и городская среда" стал самым упоминаемым в СМИ в марте 2021 года. Количество сообщений по "жилищному" нацпроекту, который месяцем ранее также занимал первую строчку рейтинга, в марте составило 42,617 тыс., на втором месте - нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (29,159 тыс. сообщений). Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном для ТАСС.

Нацпроект "Демография", по итогам марта стал третьим с результатом 23,216 тыс. сообщений в СМИ.

Количество сообщений о нацпроектах "Образование", "Экология", "Культура" , Здравоохранение", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" составило от 10,9 тыс. до более чем 22 тыс. Из них наибольшее количество сообщений в СМИ посвящено нацпроекту "Образование" (четвертое место в рейтинге по итогам февраля) - 22,016 тыс.

Нацпроект по цифровой экономике упоминался в 6,6 тыс. сообщений, по производительности труда - в 6,2 тыс. сообщений, по экспорту - в 4,8 тыс. Количество сообщений по нацпроекту "Наука" составило 2,4 тыс., а по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - в 1,3 тыс.

При этом нацпроект "Жилье и городская среда" стал самым упоминаемым во всех трех видах СМИ: телевизионных СМИ (18,8% от общего числа сообщений о нацпроектах), печатных СМИ (24,3%) и электронных СМИ (21,8%).

На втором месте в телевизионных СМИ и электронных СМИ - "дорожный" нацпроект (17% и 15,1%), на втором в печатных СМИ - "Демография" (13,1%).

На третьем месте в ТВ и электронных СМИ - нацпроект "Демография" (12,4% и 11,8%), в печатных СМИ - "дорожный" нацпроект (12,7%)

По данным "Медиалогии", "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" оказался аутсайдером по упоминаниям со всех категориях СМИ: на телевидении сообщения об этом нацпроекте составили 0,1%, в печатных СМИ - 0,5%, в интернете - 0,7%.