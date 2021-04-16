Эксперты подсчитали траты россиян за рубежом этой весной

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Расходы клиентов ВТБ в период с 1 марта по 11 апреля за границей составили 4,2 млрд руб., что вдвое меньше показателей аналогичного периода 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"За первую половину весны 2021 года (с 1 марта до 11 апреля) клиенты ВТБ потратили за границей 4,2 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 11%, а траты в первой половине апреля (1,1 млрд руб.) - в четыре раза по сравнению с прошлым апрелем. Однако расходы клиентов ВТБ на международный туризм пока вдвое ниже значений 2019 года", - отмечается в сообщении.

При этом больше всего этой весной российские туристы потратили в Объединенных Арабских Эмиратах, где расходы по картам ВТБ превысили 1 млрд руб. Это почти в четыре раза больше, чем год назад, и на 43% больше, чем до пандемии, уточнили в банке. На втором месте по объему трат - Турция (500 млн руб.), на третьем - Мальдивы (более 250 млн руб.).

"Расходы россиян на зарубежных курортах этой весной ожидаемо резко возросли по сравнению с началом весны 2020 года, когда по эпидемиологическим причинам путешествия за границу были ограничены. Однако к значениям до пандемии зарубежная туристическая отрасль пока не вернулась, за исключением нескольких популярных и только набирающих популярность направлений", - отметила начальник управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ Ксения Андреева, чьи слова приводятся в сообщении.