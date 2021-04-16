Минфин сообщил, что мошенники создают в интернете маркетплейсы лжесервисов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Мошенники начали создавать сайты-агрегаторы, в которых представлены лжесервисы и рекламируются финансовые пирамиды, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков на конференции "Финансовая безопасность. Как защитить свои деньги от вездесущих мошенников?".

"Люди привыкли, что инвестировать стало просто. Поэтому они заходят в интернет и ищут, как можно заработать на рынках капитала. Конечно, этим пользуются мошенники, недобросовестные люди. И существует в интернете очень много различных финансовых пирамид. <…> Есть даже сайты-агрегаторы, так называемые маркетплейсы мошенников, которые пытаются это все рекламировать гражданам", - сказал он.

По словам Чебескова, на таких маркетплейсах могут рекламироваться услуги лжеброкеров, псевдоинвестиционных компаний и лжекредиторов, у которых нет лицензии на осуществление соответствующей деятельности.

При этом глава департамента Минфина отметил, что злоумышленники всегда придумывают новые схемы. Так, комментируя запуск ЦБ цифрового рубля, Чебесков выразил мнение, что даже при полной прозрачности для регулятора всей цепочки операций с цифровых рублем мошенники смогут найти какие-то лазейки для проведения своих схем.