Мишустин надеется на скорое восстановление авиасообщения между Россией и Белоруссией

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает на постепенное восстановление авиасообщения между Россией и Белоруссией.

"По мере нормализации эпидемиологической ситуации мы восстанавливаем транспортное сообщение, - сказал он в пятницу на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко. - В частности, 30 апреля будет реализован проект "Ласточка" Москва - Минск. Мы собираемся в ближайшее время восстановить железнодорожное сообщение с Сочи". "Надеюсь, что и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться до тех объемов перевозок и пассажиро- и грузопотока, которые были до пандемии", - отметил Мишустин.

Мишустин сообщил, что в ходе его визита в Минск будет подписано соглашение по вопросам летной годности между авиационными властями РФ и Белоруссии.