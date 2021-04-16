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Пандемия COVID-19
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Мишустин надеется на скорое восстановление авиасообщения между Россией и Белоруссией

Премьер-министр РФ сообщил, что в ходе его визита в Минск будет подписано соглашение по вопросам летной годности между авиационными властями двух стран
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает на постепенное восстановление авиасообщения между Россией и Белоруссией.

"По мере нормализации эпидемиологической ситуации мы восстанавливаем транспортное сообщение, - сказал он в пятницу на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко. - В частности, 30 апреля будет реализован проект "Ласточка" Москва - Минск. Мы собираемся в ближайшее время восстановить железнодорожное сообщение с Сочи". "Надеюсь, что и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться до тех объемов перевозок и пассажиро- и грузопотока, которые были до пандемии", - отметил Мишустин.

Мишустин сообщил, что в ходе его визита в Минск будет подписано соглашение по вопросам летной годности между авиационными властями РФ и Белоруссии.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияПандемия COVID-19Головченко, Роман Александрович
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