Мишустин: Россия и Белоруссия должны переломить негативную тенденцию в динамике торговли

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает, что РФ и Белоруссия в ближайшее время переломят негативную тенденцию в динамике торговли.

"В целом наше торгово-экономическое сотрудничество развивается", - заявил он в пятницу на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко. "Стало пока не сильно, но уже чуть-чуть лучше, чем это было в пиковый период пандемии, я имею ввиду в первую очередь сокращение взаимного товарооборота, - отметил Мишустин. - Примерно [объем товарооборота составляет] у нас $29,5 млрд. Надеюсь, что в ближайшее время эта тенденция будет переломлена, и мы нарастим наш торговый оборот".

Мишустин отметил, что профильные министры двух стран находятся в постоянном контакте и решают "все важнейшие вопросы взаимодействия, в первую очередь торгово-экономического". "Мы дорожим нашими братскими отношениями и хотим вывести их на новый уровень. Интеграционное взаимодействие в Союзном государстве - важнейший вопрос, - подчеркнул российский премьер. - Мы абсолютно уверены, что мы сможем его [товарооборот] наращивать абсолютно независимо и использовать возможности этого взаимодействия для обоих сторон, чтобы повышать эффективность наших экономик".

Мишустин подчеркнул важность взаимодействия Москвы и Минска в период пандемии коронавируса. "Мы оказывали друг другу помощь в тест-системах. 25 марта [в Белоруссии] было запущено производство российской вакцины "Спутник V", это хорошее событие. Мы знаем и о вакцинах, которые готовятся к промышленному выпуску в Белоруссии", - сказал председатель российского правительства.