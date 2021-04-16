Дипломаты из 35 стран мира посетят Азиатский экономический форум в Боао на Хайнане

ХАЙКОУ, 16 апреля. /ТАСС/. Около 60 дипломатов из 35 стран мира посетят ежегодный Азиатский экономический форум в городе Боао в китайской провинции Хайнань. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Более 80 китайских чиновников и свыше 130 предпринимателей из разных стран примут участие в мероприятии, которое пройдет на острове с 18 по 21 апреля. Порядка 1,3 тыс. журналистов будут с места событий освещать дискуссии, происходящие на данной площадке, среди них - 130 сотрудников 48 зарубежных СМИ, имеющих представительство в Китае. По данным организаторов, всего на форум зарегистрировались более 4 тыс. человек.

Для обеспечения безопасности все посетители форума должны предоставить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, который необходимо сдать не ранее чем за 72 часа до въезда на Хайнань. Кроме того, они должны пройти еще один тест при въезде в провинцию - в аэропортах Хайкоу, Санья или Цюнхай.

Как ожидается, гости форума обсудят стимулирование роста мировой экономики за счет накопленного потенциала КНР, борьбу с климатическими изменениями и сокращение вредных выбросов в атмосферу, усиление финансовой открытости международных рынков, повышение качества здравоохранения и ускорение вакцинации населения Земли с целью завершения пандемии нового коронавируса.

Форум в Боао называют Восточным Давосом - это крупная площадка для подписания важных соглашений и согласования позиций представителями деловых и правительственных кругов многих стран. Он был учрежден в 2001 году. В 2020 году организаторы отменили его проведение в связи с пандемией.