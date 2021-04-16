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Nikkei: Nissan отправит 800 сотрудников завода в Великобритании в неоплачиваемый отпуск

Это связано с нехваткой полупроводников, на которые резко вырос спрос в начале текущего года

ТОКИО, 16 апреля. /ТАСС/. Японский автоконцерн Nissan отправит около 800 сотрудников своего завода в Великобритании в неоплачиваемый отпуск из-за нехватки полупроводников. Об этом в пятницу сообщила деловая газета Nikkei.

Отмечается, что это около 10% от общего числа работников предприятия.

Японские автоконцерны столкнулись с нехваткой полупроводников в начале текущего года. Она связана с резко возросшим спросом на эту продукцию в связи с переводом мобильной связи во многих странах на системы пятого поколения. В условиях пандемии и расширения работы по удаленным схемам увеличилось и производство персональных компьютеров и игровых приставок.

Проблема усугубилась из-за возникшего в марте пожара на заводе Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем. Аналитики Nomura Securities считают, что по этой причине мировое производство автомобилей может в апреле - июне сократиться примерно на 7% или на 1,6 млн. При этом производство машин японскими компаниями упадет на 1,2 млн.

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Япония
Пандемия COVID-19
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