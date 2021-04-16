Торги в США открылись ростом

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Фондовые торги в США в пятницу открылись ростом в свете позитивной корпоративной отчетности.

В первые минуты после начала торговой сессии американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 158,15 пункта (0,46%), до 34 194,14 пункта. В четверг по итогам торгов он впервые преодолел отметку 34 000 пунктов. Индекс S&P 500 поднялся на 15,27 пункта (0,37%), до 4 185,69 пункта. В четверг он также обновил максимум. Индекс электронной биржи Nasdaq прибавил 19,86 пункта (0,14%) и составил 14 058,63 пункта.

Согласно оценкам канала CNBC, одной из причин роста котировок в пятницу стала поступившая до начала сессии позитивная корпоративная отчетность ряда американских банков.

Нефть марки WTI подешевела. К 09:31 по времени восточного побережья США (16:41 мск) цена поставок энергоносителя в мае понизилась на $0,17 (0,27%), до $63,29.