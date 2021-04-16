Врио главы Северной Осетии раскритиковал работу по снижению долгов за энергоресурсы

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 апреля. /ТАСС/. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло раскритиковал работу властей по снижению задолженности за потребленные энергоресурсы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания с органами местного самоуправления.

"Задолженность [за газ] перед ОАО "Владикавказские тепловые сети" составила более 3 млрд рублей. Сергей Меняйло выразил недовольство бездействием руководства города Владикавказа и профильных ведомств по решению этой проблемы. [Врио вице-премьера] Ахсарбеку Фадзаеву и главе МО Владикавказа Русланбеку Икаеву дано поручение в кратчайшие сроки разработать алгоритмы ликвидации дебиторской задолженности", - говорится в сообщении.

Заслушав доклад генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ" Алана Кодзаева, Меняйло остался недоволен сроками погашения дебиторской задолженности в Ирафском и Дигорском районах. Он дал поручение наладить оперативное взаимодействие между ресурсоснабжающей организацией и органами местного самоуправления районов республики.

"То, что вы признаете свои недоработки, это, конечно, хорошо, но от этого дебиторская задолженность не уменьшается. Мы все должны работать не так, как нам удобно и хорошо, а так, чтобы лучше жилось людям", - сказал он.

Также врио главы отметил, что нужно усилить работу с обращениями граждан на уровне районов республики. По его словам, по итогам приема граждан по личным вопросам по поручению президента РФ Владимира Путина отмечена неэффективная система организации мероприятия. "Мы с вами должны решать проблемы людей, которые идут к нам как к власти, каждый на своем уровне. И если к главе района республики обращается человек с просьбой о помощи, постарайтесь сделать в рамках своих полномочий все возможное", - заключил Меняйло.