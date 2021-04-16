Медведев в первый год работы зампредом СБ РФ заработал более 18,1 млн рублей

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в 2020 году заработал 18 млн 110 тыс. 318 рублей - на 7 млн рублей больше, чем годом ранее. Такие сведения указаны в его декларации о доходах, расходах и имуществе, опубликованной в пятницу на сайте Кремля.

Почти весь предыдущий год Медведев проработал в нынешней должности, на которую он был назначен 16 января после отставки с поста главы правительства. Годом ранее, когда Медведев был премьер-министром, его доход составил чуть более 11 млн рублей. Супруга зампреда Совбеза Светлана Медведева, как и в предыдущие годы, задекларировала отсутствие доходов.

В графе, касающейся имущества, у четы Медведевых изменений по сравнению с предыдущими годами не произошло: в собственности или пользовании есть квартира, земельный участок и два машино-места. Вся недвижимость находится в России. Семейный автопарк насчитывает три машины - Volkswagen Golf​​​​, ГАЗ-20 "Победа" и ГАЗ-21 "Волга".

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев задекларировал за 2020 год доход в размере около 34,6 млн рублей - примерно столько же, сколько и годом ранее (34,4 млн).