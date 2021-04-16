Глава Архангельской области выступил за актуализацию данных о лесоустройстве в регионах

ВОЛОГДА, 16 апреля. /ТАСС/. Данные о лесоустройстве в регионах нуждаются в актуализации, без этого сложно развивать лесную отрасль. Об этом сообщил в пятницу в Вологде на выездном совещании межведомственной рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Первый [вопрос, на котором я хочу остановиться], это актуализация материалов о лесе и лесоустройстве. Особенно в этом заинтересованы регионы с большим запасом лесного фонда, в которых находятся большие производства в этой сфере. В Архангельской области мы оцениваем нашу актуальность или достоверность информации о состоянии лесов порядка 20%. И мы еще достаточно продвинуты в этом плане, средняя цифра по России порядка 13%. В этом смысле мы работаем с ресурсом, в котором мы до конца не можем оценить его объемы и, собственно говоря, ту основу, с которой нам надо в дальнейшем работать", - сказал Цыбульский.

Он отметил, что актуализация этих материалов крайне важна в том числе и потому, что в регионах имеется большое число решений судов о необходимости проведения лесоустройства. "У нас в Архангельской области 14 млн га сегодня под судебными решениями, нам предписано провести лесоустройство, это больше 2 млрд рублей, которые мы должны на это направить", - пояснил он. Губернатор добавил, что у бюджета нет возможности их выделить, кроме того, есть и законодательные ограничения. "Это полномочия федеральные, переданные нам, и мы можем тратить деньги только в рамках субвенции, которая нам переводится. Поэтому физически не могут региональные власти даже при желании и наличии профицита бюджета выполнять это лесоустройство. Мы находимся в тупике", - заключил он.

По мнению Цыбульского, эти полномочия должны быть переданы на федеральный уровень. "Я хочу обратить внимание всех, что надо на федеральный уровень забирать эти полномочия, выделять на это деньги и как минимум, чтобы начать решать проблему, надо признать, какие потенциальные объемы у нас есть, чтобы начать с этим работать", - сказал глава Архангельской области.