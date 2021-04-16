Медведев напомнил о средней зарплате россиян в 2000 году

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе встречи с молодыми участниками предварительного голосования партии напомнил о средней зарплате россиян в размере $50 в 2000 году и призвал почувствовать разницу с нынешними временами.

"Все очень быстро забывается, вы все очень молодые. Я вам приведу один пример. Вот даже по зарплатам никто не помнит уже почти, когда Владимир Владимирович Путин стал президентом в 2000 году, средняя зарплата по стране была, перевожу в иностранный эквивалент, порядка $50", - сказал Медведев.

По его словам, сейчас "никто почти этого уже не помнит, но это то, что мы имели 20 лет назад". "Ну и что называется почувствуйте разницу. На самом деле, если сравнивать нашу страну с большинством других стран, то вот такого роста социальной составляющей почти ни у кого нет. Это очень важно и мне кажется, что об этом нужно помнить и даже, по возможности, рассказывать людям, напоминать нашим оппонентам и так далее", - отметил председатель партии.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" получила более 3 тыс. заявок на участие в предварительном голосовании для выдвижения кандидатов в Госдуму на предстоящих выборах с 15 марта. Около половины заявок поступило от волонтеров, общественников и представителей соцсферы. Выдвижение продлится до 29 апреля. Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать, верифицировавшись через портал госуслуг, пройдет с 19 апреля по 28 мая.

В онлайн-формате, который в этом году будет основным для проведения предварительного голосования, праймериз пройдут с 24 по 30 мая, в очном - 30 мая, итоги должны быть подведены к 1 июня. Утвержденные результаты предварительного голосования будут вынесены на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", который сформирует списки партии на думские выборы. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября.