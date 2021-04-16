Министерская конференция ВТО пройдет в Женеве с 30 ноября по 3 декабря 2021 года

ЖЕНЕВА, 16 апреля. /ТАСС/. Страны - участницы Всемирной торговой организации (ВТО) проведут очередную, 12-ю министерскую конференцию в Женеве с 30 ноября по 3 декабря 2021 года. Об этом сообщила в пятницу женевская штаб-квартира ВТО.

"12-я министерская конференция состоится 30 ноября - 3 декабря 2021 года в Женеве (Швейцария). Это подтвердил 16 апреля председатель Генерального совета организации Дасио Кастильо, посол Гондураса", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ВТО.

На заседании 1 марта Генсовет принял решение о том, что конференция, являющаяся высшим органом ВТО, состоится "на неделе, начинающейся 29 ноября 2021 года". В конце марта Кастильо предложил членам ВТО провести форум с 30 ноября по 3 декабря. "Поскольку не поступило возражений, председатель заявил, что он рад подтвердить эти даты встречи", - отмечается в сообщении.

Первоначально 12-ю министерскую конференцию планировалось провести 8-11 июня 2020 года в столице Казахстана Нур-Султане, однако она была отложена из-за пандемии коронавируса.

Конференция пройдет в Женеве в четвертый раз. Предыдущие три встречи состоялись в этом городе в 1998, 2009 и 2011 годах. Председательствовать на 12-й конференции будет министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов - такое решение было принято членами ВТО в декабре 2019 года.

Министерская конференция, в которой принимают участие министры торговли из всех 164 стран и территорий - членов ВТО, является высшим органом управления организацией и обычно собирается раз в два года. Предыдущая, 11-я конференция проходила в декабре 2017 года в Буэнос-Айресе (Аргентина).