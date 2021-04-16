Промышленные производители за март повысили цены на свои товары на 3,6%

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в марте 2021 года, по предварительным данным, выросли на 3,6% к февралю, говорится в сообщении Росстата.

Для сравнения, за март 2020 года цены снизились на 1,4%.

По данным статистики, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на сурьмяные концентраты - на 24,6%, коксующийся уголь - на 22,1%, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки, - на 17%, необработанные природные алмазы (кроме технических) - на 13,1%, обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть - на 11,9%, обогащенные уголь и антрацит - на 11,5%. При этом цены на янтарь снизились на 14,2%, природный дробленый камень - на 6,4%.

В металлургическом производстве выросли цены на феррованадий - на 26,2%, необработанное олово - на 16,5%, продукты прямого восстановления железной руды и прочее губчатое железо, железо с минимальным содержанием основного элемента 99,94% в кусках, окатышах или аналогичных формах - на 15%, необработанное, полуобработанное серебро и серебро в виде порошка - на 14,9%, ферротитан - на 13,9%, феррохром - на 13,8%. Вместе с тем отмечено снижение цен на необработанный никель - на 13,1%, цинковые прутки, профили и проволоку, а также цинковые плиты, листы, полосы, ленту и фольгу - на 11,6%.

Кроме того, существенно выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: битумы нефтяные строительные, кровельные и дорожные - на 47,4%, 38,4% и 31,8% соответственно, сжиженные пропан и бутан - на 25,1%, судовое топливо - на 17,8%, стабильный газовый конденсат - на 15,6%, индустриальные масла - на 14,6%, топочный мазут - на 12,4%, прочие тяжелые дистилляты, не включенные в другие группировки, - на 12,3%, нефтяной кокс - на 12,1%, газообразные углеводороды, кроме природного газа, - на 11,9%.

В производстве химических веществ и химических продуктов выросли цены на техническую газовую серу - на 84,1%, пропен (пропилен) - на 30,7%, жирные промышленные спирты - на 27,9%, уксусную кислоту - на 18,9%, ксилолы - на 18,5%, эпоксидные смолы в первичных формах - на 16%, полимеры стирола в первичных формах - на 15,2%, этиленгликоль (этандиол) - на 15%, канифоль и смоляные кислоты и их производные - на 14,1%. При этом снизились цены на фенолы - на 9,2%, моющие средства - на 8%.