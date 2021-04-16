Лебедев стал лидером по доходам среди вице-спикеров Думы второй год подряд

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Игорь Лебедев (ЛДПР) по итогам 2020 года второй год подряд занял лидирующую позицию по доходам среди вице-спикеров Госдумы, его заработок составил 113,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют декларации депутатов, опубликованные в пятницу на сайте нижней палаты парламента.

Согласно декларации, за 2020 год доход Лебедева вырос более чем на 79 млн рублей, в 2019 году вице-спикер задекларировал 34 млн рублей, а в 2018 году - 20,4 млн рублей. Вице-спикер владеет той же недвижимостью, что и двумя годами ранее. Так, он задекларировал квартиру площадью около 659 кв. м и два нежилых помещения площадью около 155 и 803 кв. м. Автотранспорт в декларации вице-спикера не указан.

Доходы вице-спикеров

На втором месте по уровню доходов среди вице-спикеров оказался Игорь Ананских (занял должность вице-спикера от "Справедливой России" в сентябре 2020 года вместо Ольги Епифановой, назначенной сенатором). За прошлой год он задекларировал доход порядка 33,7 млн рублей. В собственности вице-спикера жилой дом площадью 825,6 кв. м, квартира площадью 183,7 кв. м, дачный участок, а также 105 земельных участков в долевой собственности.

Вице-спикер от "Единой России" Алексей Гордеев оказался на третьей строчке с доходом за 2020 год в размере 11,54 млн рублей (в 2019 году - 17,2 млн рублей). Согласно декларации, у Гордеева нет жилья в собственности, есть только квартира в безвозмездном пользовании площадью около 253 кв. м. Однако у вице-спикера есть в собственности два отечественных автомобиля - "Москвич" М-403 и ГАЗ М-20 "Победа", о чем он также сообщал в декларации 2019 года.

Вице-спикер Ирина Яровая ("Единая Россия") за прошлый год заработала 7,6 млн рублей (в 2019 году - 7,2 млн рублей). У депутата по-прежнему нет в собственности недвижимости или автомобилей. В пользовании вице-спикера на срок депутатских полномочий находится квартира площадью 84,7 кв. м, а также дача площадью 196,5 кв. м (на возмездной основе).

Первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников (КПРФ) задекларировал доход в размере почти 6,6 млн рублей (в 2019 году - 6,3 млн рублей). В собственности у него указан земельный участок для садоводства. Мельников также задекларировал квартиру в безвозмездном пользовании площадью 93 кв. м.

Петр Толстой (фракция "Единая Россия"), занимавший в прошлом году вторую строчку рейтинга по доходам среди вице-спикеров, а в позапрошлом - первую, в 2020 году задекларировал доход в 6,1 млн рублей. За год его доход снизился более чем на 11 млн рублей - в 2019 году он составлял около 17,5 млн рублей (в 2018 году - почти 22 млн рублей). Толстой по-прежнему владеет четырьмя жилыми домами, несколькими земельными участками, в его безвозмездном пользовании находится квартира площадью около 282 кв. м. В декларации Толстого сохранились две моторные лодки, однако внедорожников стало на один меньше - вице-спикер задекларировал два автомобиля, а не три, как было в 2019 году.

Первый вице-спикер Александр Жуков ("Единая Россия") за прошлый год заработал порядка 5,9 млн рублей против 5,7 млн рублей в 2019 году. В собственности Жукова также сохраняется участок сельхозназначения, машина Ambassador Grand и машиноместо, а также дом, квартира и земельный участок на правах долевой собственности.

Наименьший среди вице-спикеров доход задекларировала Ольга Тимофеева ("Единая Россия"). В 2020 году она заработала 5,6 млн рублей (в 2019 году - 5,4 млн рублей, в 2018 году - 4,82 млн рублей). Тимофеева владеет машиной Mercedes-Benz GLK 300, квартирой площадью 141,3 кв. м, гаражом и машиноместом. В ее безвозмездном пользовании находится еще одна квартира площадью 68,2 кв. м.