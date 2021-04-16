Рубль практически не отреагировал на ответные меры России к США

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи практически не отреагировал на ответные меры РФ в отношении США и находится на уровне 75,8 рубля к доллару и 90,8 рубля к евро, свидетельствуют данные биржи на 19:50 мск.

К 19:58 мск доллар торговался на уровне 75,75 рубля (-0,75%), евро - 90,76 рубля (-0,66%).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков изложил послу США в Москве Джону Салливану ответные меры России на новые санкции США. В частности, пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, послу США рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. Кроме того, РФ предложит 10 американским дипломатам покинуть Москву, запускает процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские диппредставительства в РФ граждан России и третьих стран, на бессрочной основе закроет въезд в страну восьми "действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса".