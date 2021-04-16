Российский рынок акций 16 апреля вышел в плюс после снижения накануне

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций в пятницу вышел в плюс после снижения накануне на фоне введения новых санкций США в отношении РФ. Так, индекс Мосбиржи подрос на 0,84% - до 3598,44 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,51%, до 1497,05 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:16 мск снизился на 0,45%, до 75,87 руб., евро - на 0,49%, до 90,87 руб.

"После введения накануне санкций США наступила долгожданная определенность, да и сами ограничения приняты в относительно мягком формате. Еще один фактор позитивной динамики - рост стоимости сырьевых товаров, в том числе нефти на общерыночном повышении риск-аппетита и локальной слабости доллара", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Вместе с тем тревогу инвесторов по-прежнему вызывает ситуация с коронавирусом. "По данным ВОЗ на 15 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса в мире выросло за последние сутки на 805,4 тыс., что сразу на 100 тыс. выше, чем за предыдущий день", - добавляет эксперт.

Корпоративный сектор

В лидерах роста на российском рынке находятся акции сталелитейных компаний на фоне укрепления цен на металл и позитивной отчетности компаний сектора, указывает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал инвестиции" Владимир Потапов.

Наибольший рост показывают акции "Северстали" после представленных в пятницу финансовых результатов за I квартал 2021 года. Также совет директоров компании рекомендовал дивидендные выплаты в размере 46,77 руб. за акцию по итогам квартала, что соответствует доходности 2,7%.

"Однако, несмотря на позитивные результаты всех компаний сектора, мы осторожно смотрим на рынок стали из-за высоких цен на металл и сигналов об ужесточении монетарной политики в Китае, что в перспективе может привести к снижению цены на сталь с максимальных значений", - отмечает Потапов.

В минусе зависли бумаги "Фосагро". "Акции тянутся к 4 385 руб. в рамках консолидации неподалеку от обновленных ранее максимумов", - поясняет старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Рынок на следующей неделе

В начале будущей недели не исключено достижение новых исторических вершин по индексу Мосбиржи, считает Бахтин.

"Для этого общерыночные настроения должны сохраниться в зоне risk on, нефть - вблизи текущих уровней, а геополитический фон - без "сюрпризов", - добавляет он. В фокусе внимания будет стартовавший в США сезон корпоративных отчетностей. Выхода важной макростатистики в понедельник не ожидается.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в понедельник будет формироваться в пределах 3520-3620 пунктов, курс доллара - 75,2-76,5 руб.