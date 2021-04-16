Минсельхоз предлагает разрешить ввоз льготного сахара компаниям с госучастием не менее 50%

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз предлагает разрешить ввоз в Россию льготного сахара компаниям с госучастием не менее 50%. Соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

"Для получения подтверждения целевого назначения ввозимого на территорию Российской Федерации сахара белого в срок до 31 августа 2021 года включительно в рамках предельного объема 350 тыс. тонн, организация или компания, входящая в одну группу лиц с этой организацией, представляет в письменном виде в министерство заявление. Заявитель должен соответствовать следующим критериям: <…> участие Российской Федерации в уставном капитале заявителя в доле не менее 50%", - отмечается в документах.

Кроме того, такие компании должны иметь опыт в реализации сельскохозяйственной продукции и продукции переработки на внутреннем рынке РФ, проводимой на организованных торгах, за период 2015-2020 годов, а также опыт осуществления международных торговых операций (экспорт/импорт) с сельскохозяйственной продукцией и продукцией переработки за тот же период. Еще одним условием является наличие опыта обслуживания в Федеральном казначействе открытых счетов в рамках исполнения государственных контрактов.

Согласно документу, в заявлении, в частности, необходимо будет указать количество сахара, предназначенного для ввоза в РФ, и сведения о контракте (договоре), заключенном на его поставку. Сейчас пошлина на импорт белого сахара составляет $340 за тонну.

Ранее Россия планировала внести в ЕЭК предложение о введении тарифной льготы на ввоз белого сахара на период с 15 мая по 1 сентября 2021 года. Предельный объем для России планировалось установить в размере 350 тыс. тонн. Льготу планировалось предоставлять в случае подтверждения Минсельхозом России целевого назначения ввозимого товара. Пока предложение России не было одобрено.