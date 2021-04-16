Торги на бирже Нью-Йорка завершились умеренным ростом ключевых индексов

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в пятницу ростом ключевых котировок на 0,1-0,4%, индексы Dow Jones S&P 500 обновили исторические максимумы.

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 164,68 пункта (0,48%) и установился на отметке 34 200,67 пункта. Индекс S&P 500 набрал 15,05 пункта (0,36%) и оказался на отметке 4 185,47 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 15,71 пункта (0,11%), до 14 041,91 пункта.

По мнению экспертов, в настоящее время рынок сбалансирован, и инвесторы могут уверенно принимать решения, не опасаясь волатильности. "Сейчас все смотрят на то, как далеко мы можем зайти до подъема процентных ставок <...> Пока мы не увидим значительный рост инфляции, а федеральное правительство не начнет говорить о повышении процентной ставки, я думаю будет сохраняться золотая середина", - приводит агентство Рейтер слова Джорджа Катрамбоне, ответственного за торги в DWS Group.

Нефть марки WTI подешевела. К 16:17 по времени Восточного побережья США (23:17 мск) цена поставок энергоносителя в мае снизилась на $0,22 (0,35%), до $63,10.