Власти Хайнаня заявили, что развитие свободного порта не предусматривает кардинальных мер

ХАЙКОУ /Китай/, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Хайнаня будут стремиться обеспечить динамичное развитие регионального порта свободной торговли, однако исключают возможность применения кардинальных скоропалительных решений. Об этом заявил секретарь парткома провинции Шэнь Сяомин.

"Мы должны "давить на газ", когда это необходимо, и притормозить в нужный момент. Из личного опыта могу вас заверить: развить скорость легко, а вот применить тормоз в нужный момент совсем не просто, - рассказал он в интервью Центральному телевидению Китая. - Мы должны уделять больше внимания рискам, ориентироваться на конечный результат, используя благоприятные возможности для создания Хайнаньского порта свободной торговли. Однако эти меры следует соизмерять с [адекватными] темпами".

Как объяснил Шэнь Сяомин, такая позиция особенно актуальна в условиях стремительно меняющейся международной конъюнктуры. "Мир претерпевает огромные изменения, аналогов которых не было за последнее столетие. Для Хайнаньского порта свободной торговли это означает как шансы, так и вызовы", - добавил секретарь парткома.

По словам Шэнь Сяомина, на текущем этапе руководство провинции ставит перед Хайнанем задачи форсированного роста в таких направлениях, как туризм, международное образование и медицина. Он уточнил, что администрация острова отводит особо высокий приоритет стимулированию потребления, прежде всего за счет беспошлинной торговли.

"В 2019 году продажи в магазинах duty free Хайнаня составили 15 млрд юаней (примерно $2,3 млрд), в прошлом - удвоились, достигнув 30 млрд юаней (порядка $4,6 млрд). В 2021 году мы планируем удвоить их еще раз: показатель должен достигнуть 60 млрд юаней ($9,2 млрд)", - рассказал он.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.