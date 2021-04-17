США и Япония будут бороться с использованием недобросовестных торговых практик

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Власти США и Японии намерены на двустороннем уровне, а также в рамках Группы семи (G7) и Всемирной торговой организации (ВТО) противостоять использованию недобросовестных торговых практик, в том числе нарушению прав на интеллектуальную собственность. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном Белым домом в пятницу по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.

"США и Япония привержены поддержанию и дальнейшему укреплению наших прочных двусторонних торговых отношений, продвигая общие интересы, в том числе сотрудничество в сфере цифровой торговли, создание торговых практик, которые поддерживают цели [в сфере борьбы с] изменением климата, реформу ВТО и содействие всеобъемлющему росту в регионах Индийского и Тихого океанов", - говорится в документе.

"Мы продолжим работать вместе на двустороннем уровне, а также в рамках G7 и ВТО, чтобы противостоять использованию нерыночных и других недобросовестных торговых практик, в числе которых нарушение прав интеллектуальной собственности, принудительная передача технологий, проблемы избыточных мощностей и использование деформирующих торговлю промышленных субсидий", - подчеркивается в заявлении.