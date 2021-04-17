В ВШЭ считают, что цифровизация транспорта поможет реализовать транзитный потенциал России

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Цифровизация транспорта и логистики поможет развитию евразийских транзитных коридоров через Россию за счет снижения стоимости их использования. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ), которое было подготовлено к XXII Апрельской международной конференции.

Как отмечают эксперты ВШЭ, Россия обладает значительным транзитным потенциалом. "Однако в настоящий момент имеющиеся возможности реализуются не в полной мере", - отмечают авторы исследования. Реализации масштабных проектов по расширению инфраструктуры пока препятствуют недостаточно высокая экономическая эффективность и более высокая по сравнению с альтернативными маршрутами стоимость. "Применение цифровых технологий в значительной мере может способствовать решению этих проблем", - отмечается в исследовании.

По оценке авторов исследования, российская повестка в этой области отражает все ключевые общемировые тренды: развитие мультимодального, подключенного, автоматизированного, безопасного, а также более экологичного и беспилотного транспорта.

Как отмечают эксперты ВШЭ, первым и необходимым шагом на этом пути является переход на безбумажный документооборот. Внедрение мультимодальности даст возможность раннего планирования условий поездок и перевозки товаров в режиме реального времени, позволяя сократить издержки. Подключенный автомобильный транспорт поспособствует оптимизации транспортных потоков, повышая безопасность перевозок, тогда как переход на беспилотный транспорт способен многократно снизить трафик, заторы и сократить потребность в парковочных местах. Интеллектуальные транспортные системы позволят оптимизировать транспортные потоки, как в условиях городской застройки, так и на скоростных магистралях.

В целом, по оценке ВШЭ, если в 2020 году спрос отрасли транспорта и логистики на передовые цифровые технологии находился на уровне 89,4 млрд рублей, то к 2030 году он может вырасти в семь раз -до 626,6 млрд рублей. При этом цифровая трансформация обеспечит дополнительный рост производительности труда на транспорте и в логистике на 20%.

Препятствия на пути

По мнению авторов исследования, цифровизацию транспорта в России в основном сдерживают обособленность различных видов транспорта и низкий уровень взаимодействия между участниками отрасли. Кроме того, препятствиями являются сравнительно низкие темпы обновления инфраструктуры, невысокая пропускная транспортных артерий, а также нехватка стандартов для "умной" инфраструктуры и транспортных средств. Также авторы добавляют, что "по-настоящему цифровая трансформация транспорта возможна лишь в том случае, если в нее вовлечено большинство участников отрасли, в том числе малые и средние предприятия".

Организаторами XXII Апрельской международной конференции являются НИУ ВШЭ и "Сбер". ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.