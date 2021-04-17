Строительство транспортного кольца пермского наземного метро завершится к 2023 году

ПЕРМЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Первый этап совместного проекта РЖД и пермских властей будет реализован к началу празднования 300-летия Перми в 2023 году. Речь идет о запуске транспортного кольца пермского наземного метро, заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оргкомитета "Пермь-300".

"Подготовительные мероприятия сделали - 50 высоких платформ. Мы трансформируем региональное законодательство, и будет механизм софинансирования 50/50 с Российскими железными дорогами. В задачах у нас - транспортное кольцо по модели Москвы, которое мы планируем реализовать до 2023 года", - рассказал глава региона.

В дальнейшем совместный проект будет включать в себя развитие пригородов и отдаленных районов Перми, в том числе и строительство железнодорожного моста через реку Кама. Ожидается, что проектирование и положительное заключение госэкспертизы будет получено в этом году, и в 2022 году начнется активная фаза строительства.

Новый железнодорожный мост через Каму позволит беспрепятственно перевозить различные грузы, в первую очередь калия с Соликамского магниевого завода. Общая стоимость строительства моста оценивается в 27,5 млрд рублей.

Пермь, основанная в 1723 году, - крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположен на берегу реки Кама. В 2023 году Пермь отметит 300-летие со дня основания, указ о праздновании подписан президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках подготовки к юбилею планируется потратить около 200 млрд рублей на 150 объектов.