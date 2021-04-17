Спикер Мосгордумы Шапошников вновь стал самым богатым депутатом столичного парламента

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников за 2020 год задекларировал доход в 180,9 млн рублей, оставшись самым богатым депутатом столичного парламента. За год его доход сократился почти в 10,8 раза, следует из сведений, опубликованных в субботу на сайте Мосгордумы.

"Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности города Москвы, и членов их семей за период с 1 января по 31 декабря 2020 года", - говорится в публикации.

В 2020 году общая сумма его декларированного дохода составила почти 180,9 млн рублей. В 2019 году сумма дохода Алексея Шапошникова составляла 1,95 млрд рублей. По-прежнему в декларации спикера столичного парламента значатся квартира площадью почти в 270 кв. м, машино-место, автомобиль Mercedes, а также коттедж площадью 277,7 кв. м во временном пользовании.

Кроме того, согласно опубликованным сведениям, общая сумма декларированного годового дохода в 2020 году депутата Любови Никитиной составила почти 49,2 млн рублей. Депутат Андрей Медведев задекларировал почти 27,2 млн рублей. Депутат Роман Бабаян - более 24,1 млн рублей. При этом наименьший годовой декларированный доход указан у депутатов Елены Янчук - 132,9 тыс. рублей, Екатерины Енгалычевой - 484,9 тыс. рублей и Дмитрия Локтева - 250,1 тыс. рублей.