В Азиатском инфраструктурном банке рассказали об изменениях стратегии

БОАО /Китай/, 19 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Пандемия коронавируса определила новые приоритеты и внесла коррективы в стратегическую линию Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Об этом корреспонденту ТАСС заявил в понедельник ведущий экономист международной финансовой организации Эрик Берглоф.

"Кризисная ситуация, действительно, продемонстрировала во многих деталях, что мы не добились желаемого, - сообщил он в ходе Азиатского экономического форума в Боао, который проходит в провинции Хайнань на юге Китая. - Наш банк специализируется на продвижении проектов, <...> и мы дополнительно наняли людей, которые будут работать в новом созданном нами департаменте социальной инфраструктуры".

По словам аналитика, эпидемия "преподала АБИИ много уроков". "Я принимал непосредственное участие в проработке мер, направленных на формирование новых направлений деятельности нашего банка, имеющих отношение к здравоохранению. Делать это приходилось в сжатые сроки, поскольку времени у нас было немного", - уточнил Берглоф.

Как он подчеркнул, в сложившейся ситуации нехватка медицинской инфраструктуры во многих странах очевидна. "Получается, что нам предстоит поработать даже над объектами здравоохранения базового уровня, - уточнил эксперт. - [Пандемийный] кризис преподал урок многим, однако благодаря ему мы кое-чему научились".

Он указал на низкий уровень подготовки к реализации мер по противодействию коронавирусу в ряде стран мира. "До пандемии мы (АБИИ) ничего не делали в области здравоохранения, а вирус сделал актуальными многие вопросы, которые с ним связаны", - подытожил Берглоф.

АБИИ был создан по инициативе Пекина для финансирования инфраструктурных проектов стран региона. Банк начал осуществлять операции в 2016 году, к настоящему времени он насчитывает 102 участника. Россия стала обладателем 65 362 акций банка, получив 5,92% голосов. Вместе с РФ в тройку главных учредителей входят Китай (26,06%) и Индия (7,5%).