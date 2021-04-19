"Известия": Минфин предложил отсрочить передачу регионам доходов с акцизов на бензин

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Процесс полной передачи регионам доходов с акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла отложен. Субъекты должны были начать получать эти средства в 2024 году, но Минфин подготовил законопроект, согласно которому доходы с акцизов в полном объеме придут в регионы только к 2030 году, пишет газета "Известия" в понедельник со ссылкой на документ.

Согласно имеющемуся в распоряжении газеты тексту документа, Минфин предлагает с 2025 по 2030 годы поэтапно передавать регионам доходы с акцизов на нефтепродукты. Так, доля поступлений в федеральный бюджет будет сокращаться: в 2025 году они составят 21,1% доходов, а в бюджеты субъектов - 78,9%, в 2026 году соотношение должно измениться 17,1% к 82,9%, в 2027-м - 13,1% к 86,9%, в 2028-м - 9,1% к 90,9%, в 2029-м - 5,1% к 94,9%. В 2030 году предполагается полная передача этих доходов. В министерстве уточнили, что зачисление средств от акцизов на нефтепродукты в 2022-2024 годах останется на уровне 2021 года, благодаря чему федеральный бюджет дополнительно получит 428,5 млрд рублей. Сейчас акцизы зачисляются по нормативу 25,1% - в федеральный бюджет, 74,9% - в бюджеты субъектов.

В министерстве отметили, что законопроект не приведет к увеличению цены автомобильного топлива. "Законопроект не предполагает увеличения акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ и, следовательно, не приведет к увеличению цены автомобильного топлива", - сообщили в ведомстве.

В январе президент России Владимир Путин высказал мнение, что средства с акциза на моторное топливо, предназначенные на дорожное строительство, могут быть переданы регионам в более поздний срок, при этом глава государства призвал учитывать мнение самих регионов.