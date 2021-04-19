{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: Хайнань имеет превосходные шансы для создания свободного порта

Остров обладает неоспоримыми преимуществами, отметил ведущий экономист Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Эрик Берглоф

ХАЙКОУ /Китай/, 19 апреля. /ТАСС/. Провинция Хайнань обладает неоспоримыми преимуществами и имеет прекрасные шансы для создания свободного порта. Такое мнение высказал ведущий экономист Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Эрик Берглоф.

Спецпроект на тему
Маленькая провинция Китая, которую ожидает большое будущее Специальный проект правительства провинции Хайнань и ТАСС
Маленькая провинция Китая, которую ожидает большое будущее

"Думаю, что у Хайнаня есть превосходные шансы для того, чтобы создать нечто совершенно особое. Остров имеет уникальное географическое положение, он находится в важной стратегической локации, поэтому у провинции много благоприятных возможностей", - подчеркнул эксперт на встрече с журналистами в ходе проведения Азиатского экономического форума в Боао на острове Хайнань.

По мнению экономиста, при реализации программы создания Хайнаньского порта свободной торговли крайне важно "принимать меры, нацеленные на устойчивый процесс развития", и избегать кардинальных шагов. Берглоф назвал "прекрасную природу и богатый животный мир" одними из преимуществ острова.

"Я надеюсь, что, когда Хайнань добьется блестящих успехов в соответствии с задачами, поставленными на будущее, [власти будут] как следует заботиться о сохранении всех этих преимуществ. Ведь такие факторы очень важны для бизнеса и туризма", - пояснил эксперт. "Я позитивно оцениваю перспективы развития Китая и убежден, что упомянутым вопросам уделяется [должное] внимание", - подытожил он.

Согласно статистике, Хайнань продолжает занимать ведущие позиции среди китайских регионов с наилучшим состоянием экологии. В течение почти всего 2020 года специалисты регистрировали на острове минимальное содержание вредных частиц в атмосфере. Местные власти активно борются за сохранение водно-болотных угодий, площадь которых постепенно расширяется. В связи с этим провинция считается одним из наиболее привлекательных мест для зимовки перелетных птиц.

Теги
КитайХайнань
В России снизилась доля отказов микрофинансовых организаций в займах до 75%
Согласно исследованию маркетплейса "Юником24", в период режима самоизоляции этот показатель достигал 80-85%
Читать полностью