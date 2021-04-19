Эксперт: Хайнань имеет превосходные шансы для создания свободного порта

"Думаю, что у Хайнаня есть превосходные шансы для того, чтобы создать нечто совершенно особое. Остров имеет уникальное географическое положение, он находится в важной стратегической локации, поэтому у провинции много благоприятных возможностей", - подчеркнул эксперт на встрече с журналистами в ходе проведения Азиатского экономического форума в Боао на острове Хайнань.

По мнению экономиста, при реализации программы создания Хайнаньского порта свободной торговли крайне важно "принимать меры, нацеленные на устойчивый процесс развития", и избегать кардинальных шагов. Берглоф назвал "прекрасную природу и богатый животный мир" одними из преимуществ острова.

"Я надеюсь, что, когда Хайнань добьется блестящих успехов в соответствии с задачами, поставленными на будущее, [власти будут] как следует заботиться о сохранении всех этих преимуществ. Ведь такие факторы очень важны для бизнеса и туризма", - пояснил эксперт. "Я позитивно оцениваю перспективы развития Китая и убежден, что упомянутым вопросам уделяется [должное] внимание", - подытожил он.

Согласно статистике, Хайнань продолжает занимать ведущие позиции среди китайских регионов с наилучшим состоянием экологии. В течение почти всего 2020 года специалисты регистрировали на острове минимальное содержание вредных частиц в атмосфере. Местные власти активно борются за сохранение водно-болотных угодий, площадь которых постепенно расширяется. В связи с этим провинция считается одним из наиболее привлекательных мест для зимовки перелетных птиц.