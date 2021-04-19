"Лента" открыла первый магазин формата "у дома"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Сеть гипермаркетов "Лента" запустила первый магазин формата "у дома" - "Мини Лента". Об этом говорится в сообщении компании.

Первый магазин заработал в Сергиевом Посаде Московской области. "Мини Лента" - новый формат, который мы начинаем развивать в рамках реализации стратегии роста. Это наш способ стать ближе к покупателям и предлагать точно подобранный ассортимент качественных товаров по лучшим в сегменте ценам наряду с уникальным покупательским опытом. Магазины нового формата работают в соответствии с высокими операционными стандартами, к которым привыкли посетители наших гипермаркетов и супермаркетов", - отметил генеральный директор "Ленты" Владимир Сорокин, слова которого приводятся в сообщении.

Планы по масштабированию формата ретейлер пока не раскрывает. "В соответствии с обновленной стратегией приоритетными для развития регионами в этом году стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Ассортимент магазина включает более 5 500 наименований, сформирован из наиболее востребованных продовольственных и непродовольственных товаров так, чтобы удовлетворить все ежедневные потребности жителей близлежащих домов. Акцент сделан на свежую выпечку, овощи, фрукты, другие товары категории свежих продуктов.

Первый магазин находится в арендованном помещении. Общая площадь помещения - 556,6 кв. м, из которых 445 кв. м составляет торговая площадь.

О ретейлере

"Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов в России и четвертая среди крупнейших розничных сетей страны. Компания основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. На конец 2020 года под управлением "Ленты" находилось 255 гипермаркетов и 139 супермаркетов общей торговой площадью более 1,5 млн кв. м в 89 городах России.