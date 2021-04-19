Утверждены правила ведения единого реестра контрольных мероприятий

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, который начнет действовать с 1 июля текущего года. Об этом в понедельник сообщается на сайте кабмина.

"С этого момента (с 1 июля - прим. ТАСС) контролеры не смогут проводить проверки, если заблаговременно не внесут запланированные мероприятия в этот реестр. Отвечать за его ведение будет Генпрокуратура", - подчеркнули в правительстве, добавив, что создание единого реестра позволит сделать сферу контроля более прозрачной.

Как отмечается в сообщении, единый реестр будет синхронизирован с порталом госуслуг, где предприниматели смогут отслеживать всю информацию о предстоящих проверках и видеть принятые по итогам прошедших мероприятий решения. При этом размещаемой в едином реестре информацией бизнес сможет пользоваться для досудебного обжалования решений контрольных органов. В кабмине напомнили, что с 1 июля процедура досудебного обжалования решений надзорных органов будет введена для отдельных видов контроля, определенных правительством, а с 2023 года она начнет поэтапно внедряться для всех видов контроля.

Постановление о начале работы с 1 июля 2021 года единого реестра видов контроля (надзора) Мишустин подписал в начале апреля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал законы о так называемой регуляторной гильотине, направленные на комплексное правовое регулирование вопросов государственного и муниципального надзора, а также установление гарантий защиты прав граждан и организаций как контролируемых лиц.