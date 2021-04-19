Путин направил приветствие участникам Санкт-Петербургского Международного форума труда

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V Санкт-Петербургского Международного форума труда. В телеграмме главы государства, опубликованной в понедельник на сайте Кремля, отмечается необходимость уделить первоочередное внимание "вопросам эффективного развития цифровых технологий, широкого внедрения дистанционных форм занятости".

"Сегодня, когда Россия и весь мир столкнулись с новыми глобальными вызовами, эти задачи приобретают особую важность", - подчеркивает Путин.

"За прошедшее время ваши традиционные встречи стали заметным событием в деловой жизни Санкт-Петербурга и всей страны, - отмечает президент в обращении к участникам форума. - Они объединяют на своей дискуссионной площадке представителей органов власти, предпринимательских, экспертных кругов, общественных организаций из разных государств для открытого, заинтересованного обсуждения актуальных проблем в такой приоритетной сфере, как формирование и совершенствование современного рынка труда".

"В центре повестки нынешнего форума - поиск единых подходов, нацеленных на повышение производительности труда, совершенствование системы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, рост востребованности людей с ограниченными возможностями по здоровью, регулирование трудовой миграции", - говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что форум поспособствует обмену позитивным опытом и лучшими практиками.

V Санкт-Петербургский Международный форум труда пройдет с 19 по 23 апреля, впервые в смешанном формате. Ожидается, что он соберет не менее 10 тыс. делегатов, а онлайн - до 200 тыс. человек.