В СФ предлагают создать топливно-энергетическую карту России с данными о ресурсах регионов

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает создать единую топливно-энергетическую карту РФ с данными о ресурсах регионов. Документ, который в понедельник будет направлен помощнику президента РФ Максиму Орешкину, есть в распоряжении ТАСС.

"[В настоящее время] встает вопрос экономической эффективности газификации и газоснабжения субъектов, где на первый план выходят технические возможности (сетевой газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ, альтернативные источники энергии) и целевые топливно-энергетические балансы регионов, которые являются важными документами стратегического планирования, позволяющими на основе качественного анализа показателей (добыча, переработка, транспортировка, преобразование, распределение, конечное потребление в субъекте всех видов энергетических ресурсов) эффективно сформировать и реализовать региональные программы газификации", - говорится в документе.

По словам Кутепова, на сегодняшний день существует потребность совершенствования процедуры разработки топливно-энергетических балансов регионов. Как подчеркивает сенатор, они должны отражать ресурсы регионов, потребности и мощности, территории, где существует дефицит тепла и энергии.

"В этой связи есть предложение законодательного закрепления необходимости утверждения топливно-энергетических балансов субъектов РФ Минэнерго России, а также целесообразности разработки и использования единой информационной системы мониторинга их состояния по всем регионам. Основой решения этих вопросов на федеральном уровне видится создание единой топливно-энергетической карты РФ ", - добавляет сенатор.

По его словам, такая карта может объединить все данные топливно-энергетических балансов в одну интерактивную схему и будет отражать динамику газификации и электрификации.