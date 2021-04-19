Замглавы ЦБ Китая на Хайнане пообещал доступность цифрового юаня иностранцам на Олимпиаде

ХАЙКОУ /Китай/, 19 апреля. /ТАСС/. Народный банк Китая (НБК, Центробанк) планирует расширить сферу применения цифрового юаня на Олимпиаде-2022 и обеспечит к нему доступ как граждан КНР, так и иностранцев. Об этом заявил заместитель главы НБК Ли Бо, выступая в режиме видеоконференции перед участниками Азиатского экономического форума в Боао (провинция Хайнань).

"Мы рассматриваем возможность расширения сферы его применения. Количество городов, в которых цифровой юань станет использоваться в экспериментальном режиме, возрастет, - сообщил он. - Например, мы сделаем это на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине".

Как уточнил чиновник, власти КНР "допустят к цифровому юаню не только национальных пользователей, но и международных гостей".

"Мы продолжим экспериментировать и постепенно будем расширять сферу его использования, содействовать формированию единой системы", - подытожил он.

Провинция Хайнань стала одним из регионов Китая, где проходит тестирование цифрового юаня. С конца 2019 года власти также опробовали его в Пекине, в городах Шэньчжэнь, Сучжоу и Чэнду, в новой экономической зоне Сюнъань недалеко от китайской столицы. В октябре 2020 года к ним были добавлены города Шанхай, Чанша, Сиань, Циндао и Далянь.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.