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Акции "Камаза" на Мосбирже растут более чем на 10% на фоне корпоративных новостей

Ранее гендиректор "Камаза" Сергей Когогин заявил, что совет директоров компании на ближайшем заседании планирует получить мнение Ростеха о целесообразности выплаты дивидендов по итогам 2020 года

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Стоимость акций "Камаза" в ходе торгов на Московской бирже выросла на 10,45% и в моменте достигала 72,9 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:19 мск.

К 14:30 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 71,8 рубля за бумагу (+8,8%).

Котировки растут на фоне заявления гендиректора "Камаза" Сергея Когогина о том, что совет директоров компании на ближайшем заседании планирует получить мнение Ростеха о целесообразности выплаты дивидендов по итогам 2020 года. Финансовые возможности для выплаты есть, сообщил журналистам Когогин. В последний раз компания выплачивала дивиденды в 2017 году, направив акционерам 749 млн рублей - 24,85% чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

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