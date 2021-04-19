Матвиенко: проблема уплаты налогов IT-компаниями без представительств в странах глобальна

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Вопрос о предоставлении права на взимание налогов с IT-компаний, не имеющих представительства в той или иной стране, носит глобальный характер и обсуждается на уровне международных организаций. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сейчас на уровне международных организаций обсуждается вопрос о предоставлении права на взимание налогов с цифровых компаний теми юрисдикциями, на рынках которых они работают даже без физического присутствия. Возможно, такой подход окажется перспективным", - сказала она на заседании научно-экспертного совета при председателе СФ, посвященном развитию цифровой среды как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития.

Спикер Совфеда подчеркнула, что зарубежные интернет-гиганты "зарабатывают в России огромные деньги", но при этом не платят налоги в бюджет РФ, пользуясь тем, что в стране их представительство отсутствует. "Это в том числе дает им конкурентное преимущество перед отечественными компаниями. Данная проблема носит глобальный характер", - отметила она.

Председатель верхней палаты парламента подчеркнула необходимость уважения и соблюдения законодательства РФ всеми участниками рынка, "прежде всего интернет-компаниями, приходящими на российский рынок из-за рубежа". По ее словам, за последние годы был принят ряд профильных законов, "однако, к сожалению, снизить остроту проблемы пока не удается". "Тысячи предписаний Роскомнадзора в адрес Twitter или YouTube остаются без ответа, а судебные штрафы в несколько миллионов рублей воспринимаются этими крупнейшими богатейшими компаниями как такой булавочный укол", - добавила Матвиенко.