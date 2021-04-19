Кабмин будет ежегодно заслушивать доклад о механизме господдержки проекта "Лидер"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Росатом, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минфин, Ростехнадзор и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти будут ежегодно, начиная с 2022 года, докладывать правительство РФ о разработке механизма государственной поддержки серии атомных ледоколов проекта "Лидер" на основе концессионного соглашения. Об этом говорится в плане мероприятий развития Арктической зоны России до 2035 года (текст документа имеется в распоряжении ТАСС).

Предполагается, что доклад будет представляться в кабмин во втором квартале.

Строительство трех ледоколов "Лидер" должно быть обеспечено не позднее четвертого квартала 2032 года, отмечается в плане.

Головной ледокол "Лидер" мощностью 120 МВт первым в мире сможет круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до четырех метров. Глава Росатома Алексей Лихачев ранее в интервью ТАСС говорил, что Росатом оценивает стоимость создания первого атомного ледокола нового поколения "Лидер" в 120 млрд рублей в ценах 2019 года. Минпромторг отмечал, что предельная стоимость составляет 127,5 млрд рублей. Финансирование строительства головного ледокола проекта будет вестись за счет федерального бюджета.

По данным Минпромторга РФ, строительство первого и второго серийных атомных ледоколов проекта "Лидер" планируется начать в 2023 году и в 2025 году соответственно.

Ранее сообщалось, что два серийных ледокола проекта "Лидер" могут быть построены по концессии.