Российские банки увеличили выдачи потребкредитов за март на 9,3%

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Количество выданных в марте 2021 года кредитов на покупку потребительских товаров составило 1,28 млн ссуд, что на 9,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,8% меньше по сравнению с мартом прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Ранее в бюро сообщали, что средний размер выданного потребительского кредита в марте 2021 года составил 282,7 тыс. руб., увеличившись на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 6,8% относительно февраля этого года.

В течение первого квартала 2021 года было выдано 3,61 млн потребительских кредитов, что на 10,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В январе - марте 2021 года наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ было выдано в Москве (191 тыс. ссуд), Московской области (165,8 тыс.), Краснодарском крае (139,7 тыс.).

Снижение выдачи потребкредитов отмечено во всех регионах страны. Наибольшее сокращение количества выданных потребкредитов среди 30 регионов - лидеров по объемам выданных кредитов данного вида в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Оренбургская область (-17,1%), Приморский край (-17,1%) и Кемеровская область (-15,4%).