Россия поставила в Европу по "Северному потоку" 400 млрд куб. м газа

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Объем транспортированного по "Северному потоку" газа из России в Европу достиг очередного рекорда - 400 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении Nord Stream AG.

"Природный газ - это чистое и доступное топливо, его поставки осуществляются надежно и стабильно. Именно газ поможет обеспечить баланс в условиях растущей доли неустойчивых возобновляемых источников в электрогенерации", - приводятся в сообщении слова управляющего директора Nord Stream AG Алексея Зайцева.

Он также добавил, что для стран, постепенно отказывающихся от угольной энергетики, переход на газотурбинные электростанции является оптимальным решением.

Газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и с пропускной способностью 27,5 млрд куб метров газа в год каждая. Он соединяет энергосистему Евросоюза с крупнейшими месторождениями природного газа напрямую через Балтийское море. Сухопутным продолжением Nord Stream на территории Германии являются газопроводы NEL и OPAL. Газопровод был запущен в ноябре 2011 года, с 2018 года - выведен на полную мощность.

В 2020 году по газопроводу "Северный поток" европейским потребителям было поставлено 59,2 млрд куб. м природного газа.

Акционеры Nord Stream - "Газпром" с 51% долей, германские компании Wintershall и E.ON Ruhgas - по 15,5%, а также нидерландская Gasunie и французская Engie - по 9%.