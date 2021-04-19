Прямое авиасообщение между Эстонией и Россией возобновится 25 апреля

Как указано в сообщении, "по состоянию на 19 апреля из Таллинского аэропорта открыты 13 международных направлений, в течение недели добавится еще два направления". Одним из этих направлений станет Москва, рейс в которую будет выполнять компания "Аэрофлот" раз неделю по воскресеньям начиная с 25 апреля.

Как напомнил аэропорт, для прибывающих в Эстонию из большинства третьих стран, не входящих в Евросоюз, Европейское экономическое пространство или Шенгенскую зону, действует 10-дневный период самоизоляции.

За минувшие сутки в Эстонии было проведено 2 796 тестов на коронавирус, положительными оказались результаты 228 (8,2%). Общее число инфицированных в стране достигло 117 782, с начала эпидемии умерли 1 100 человек. К настоящему моменту прививку от коронавируса в Эстонии сделали 288 273 человека, из них 85 397 завершили курс вакцинации.