Эксперты: мировой рынок накопителей энергии до 2030 года будет расти на 23% в год

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Среднегодовые темпы роста мирового рынка накопителей энергии до 2030 года достигнут 23% на фоне глобальных планов по декарбонизации энергетики. Об этом говорится в отчете исследовательской компании Frost & Sullivan, на который ссылается портал Smart Energy International.

Растущий спрос на системы накопления энергии может привести к росту выручки в этом сегменте до почти $16 млрд к 2030 году с $2 млрд в 2020 году.

Согласно исследованию, спрос на аккумуляторы для хранения электроэнергии подстегнет расширение использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также продолжающееся снижение стоимости накопителей энергии.

"Есть ряд стран, которые ставят задачу по доведению доли ВИЭ в энергобалансе страны до 50% к 2030 году. ВИЭ-станции надо будет интегрировать с системами хранения энергии, чтобы была возможность накопления энергии в часы ее избыточного производства при низком спросе и в дальнейшем поставлять ее потребителю при повышенном спросе, но низком объеме генерации", - отмечает издание.