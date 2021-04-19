Власти Петербурга хотят заключить на ПМЭФ соглашения по обновлению городского транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют подписать на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в июне соглашения по обновлению городского электротранспорта. Об этом сказал в понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России".

"Мы подготовили обширную программу по развитию электрического транспорта. Ее цель - обновить до 2025 года почти 500 трамваев и 400 троллейбусов. Будем менять подвижной состав, усиливать внутригородские трамвайные маршруты <...> Первые соглашения по обновлению городского электротранспорта планируется заключить в июне, на Петербургском международном экономическом форуме. Он станет первым и крупнейшим событием в стране с момента начала пандемии и потребует особенно тщательных мер безопасности", - сказал Беглов.

Он сообщил, что недавно в Петербурге опробован инновационный трамвай отечественного производства "Витязь-Ленинград" с алюминиевым корпусом. По словам губернатора, с местными производителями ведутся переговоры о вариантах сотрудничества по обновлению парка техники. Беглов отметил, что городу нужны низкопольные трамваи, троллейбусы с автономным ходом и электробусы.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.