МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Посевная кампания началась в 41 регионе России. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Посевная кампания в России перешла в активную фазу, в настоящее время полевые работы уже ведутся в Южном, Северо-Кавказском, а также в отдельных субъектах Центрального, Северо-Западного, Дальневосточного и Приволжского федеральных округов. Всего "на поля" вышли аграрии 41 региона страны", - сообщили в министерстве.

По данным Минсельхоза, работы проходят в штатном режиме, а их темпы соответствуют среднемноголетним значениям. На сегодняшний день яровой сев проведен на площади 2,7 млн га, что составляет 5,2% от прогноза. В том числе пшеница посеяна на 314,4 тыс. га, ячмень - на 917,9 тыс. га, кукуруза на зерно - на 47,2 тыс. га, сахарная свекла - на 201,3 тыс. га, подсолнечник, рапс и соя - на 160,3 тыс. га, 20 тыс. га и 5,4 тыс. га соответственно, овощи - на 28,3 тыс. га, а картофель посажен на 18,5 тыс. га.

В этом году посевная площадь в целом по стране увеличится на 600 тыс. га и составит 80,5 млн га, из которых 51,5 млн га - яровой сев. В частности, на 10-15% по сравнению с прошлым годом вырастут площади под сахарной свеклой, что, по мнению Минсельхоза, позволит произвести больше сахара и обеспечить стабильную ситуацию на рынке этой социально значимой продукции. Кроме того, ожидается увеличение площадей под основными крупяными культурами, подсолнечником, овощами, картофелем и виноградниками. При благоприятных погодных условиях рост их производства будет способствовать дальнейшему повышению уровня самообеспеченности этой продукцией, а также развитию перерабатывающей промышленности и наращиванию экспортного потенциала страны, отмечается в сообщении.

В Минсельхозе также сообщили о том, что для проведения сезонных полевых работ в этом сезоне российские аграрии располагают всеми необходимыми материально-техническими ресурсами. В частности, в настоящее время обеспеченность семенами составляет 102,7%. В наличии у сельхозтоваропроизводителей имеется 2,7 млн т минеральных удобрений, что на 500 тыс. т больше, чем годом ранее. Также аграрии за первый квартал текущего года закупили 4,3 тыс. тракторов и 1,5 тыс. комбайнов, что, соответственно, в 1,5 и 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.