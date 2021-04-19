Законопроект об упрощении доступа МСП к господдержке в Арктике внесен в Госдуму

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство России внесло в Госдуму проект федерального закона, который призван упростить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Арктическую зону РФ. Об этом говорится в размещенных в понедельник материалах системы обеспечения законодательной деятельности.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время возникает препятствие к получению статуса резидента Арктической зоны из-за требования вести предпринимательскую деятельность только в одном муниципальном образовании, которое является местом государственной регистрации индивидуального предпринимателя или компании.

"Законопроектом предусматривается, что в случае, если заявитель планирует осуществлять заявленную предпринимательскую деятельность на территории нескольких муниципальных образований, которые относятся к сухопутной территории Арктической зоны, местом государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица должно являться одно из таких муниципальных образований. Установленные исключения позволят облегчить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", - отмечается в записке.

Добавляется, что принятие законопроекта положительно повлияет на выполнение основных задач в сфере экономического развития Арктической зоны РФ, предусмотренных в Основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года.

Общая площадь арктических владений России составляет порядка 3 млн кв. км (18% всей территории РФ), в том числе 2,2 млн кв. км суши, где проживает около 2,4 млн человек. Это менее 2% населения России и около 40% от общего населения всей Арктики. Российская часть Арктики включает территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, некоторые муниципалитеты Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области, а также ряд земель и островов в Северном Ледовитом океане. В Арктике работает около 2% от всех субъектов малого и среднего бизнеса в РФ.