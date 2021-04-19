В Вологодской области направят на инфраструктуру еще 17,4 млрд рублей за три года

ВОЛОГДА, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Вологодской области увеличат доходную и расходную части областного бюджета, направив дополнительно 17,4 млрд рублей на развитие инфраструктуры и решение острых социально значимых вопросов в ближайшие три года. Законопроект с поправками внесен в региональный парламент, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Мы впервые в этом году вносим изменения в бюджет Вологодской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Изменения связаны с необходимостью финансового обеспечения срочных задач и решения градостроительных советов, их прошло четыре в этом году. Доходная часть областного бюджета на трехлетний период будет увеличена за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 13,3 млрд рублей. Значительный объем их будет направлен на развитие дорожной сферы, в целом за три года дополнительно - 11,6 млрд рублей <…>. С учетом предлагаемых поправок расходы областного бюджета на три года будут увеличены на 17,4 млрд рублей, в том числе в 2021 году - на 7,7 млрд рублей", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

По словам главы региона, дополнительно выделяются средства на строительство новой улицы поэта Романова от улицы Ярославской до улицы Конева в Вологде - 2,3 млрд рублей, на строительство мостового перехода через реку Вологду в створе улицы Некрасова в Вологде - 2 млрд рублей. Еще 900 млн рублей направят на ремонт дорог Тотьма - Никольск в Никольском районе, Кубенское - Северная Ферма в Вологодском районе, Тотьма - Середская в Тотемском районе, Вологда - Ростилово в Грязовецком районе, Слабеево-Абаканово в Череповецком районе.

На дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, а также лекарственное обеспечение пациентов с коронавирусом будет направлено 792 млн рублей. На переселение граждан из аварийного жилья федеральный бюджет дополнительно выделил Вологодской области в 2021 году 255 млн рублей, в 2022 году - 207 млн рублей, сообщил губернатор.

За счет своих источников

Еще ряд социально значимых вопросов планируется решить за счет собственных источников региона. В 2021 году будут направлены средства областного бюджета на обеспечение решений, принятых на градостроительных советах, отметил губернатор.

"Четыре градсовета прошло - в Чагодощенском, Кирилловском районе, а также в Вологде и Череповце. Всего на развитие инфраструктуры этих четырех муниципалитетов на ближайшие 3,5 года будет направлено 38 млрд рублей бюджетных средств. За счет дополнительных средств областного бюджета будут определены капремонты, строительство и реконструкция на 113 объектах, в том числе на 44 объектах образования, на 33 объектах физкультуры и спорта, девяти объектах культуры, 16 объектах транспортной инфраструктуры, восьми объектах в других сферах", - сказал Кувшинников.

На укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения дополнительно из областного бюджета выделяется 463 млн рублей, в основном по решениям градостроительных советов. По инициативам партии "Единая Россия" будут направлены дополнительные средства на создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Вологде и Череповце - 200 млн, на ремонт детских садов в Вологде и Череповце - 350 млн рублей, на проекты "Народного бюджета" - 135 млн рублей, добавил руководитель региона.

Бюджет Вологодской области на 2021 годы был утвержден по доходам в объеме 87,8 млрд рублей, расходам - 94,3 млрд рублей, образовавшийся дефицит в 6,6 млрд рублей - технический, который полностью покрывается остатками средств на начало 2021 года.