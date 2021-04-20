Фондовые торги в США завершились снижением основных индексов

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи снизились в понедельник по итогам торговой сессии на 0,3-0,9%, корректируясь после достижения рекордных показателей в пятницу.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 123,04 пункта (0,36%) и остановился на отметке 34 077,63 пункта. Индекс S&P 500 потерял 22,21 пункта (0,53%) и оказался на отметке 4 163,26 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 137,58 пункта (0,98%), до 13 914,77 пункта.

По мнению экспертов, инвесторам нужна некоторая пауза после заметного роста котировок в целом в последнее время. "Рынок сделал огромный прыжок вверх, так что ему нужно немного отдохнуть. Сейчас время понемногу собирать прибыль, пока трейдеры ожидают результаты [финансовой отчетности] крупных технологических компаний", - приводит агентство Reuters слова Питера Кардилло, экономиста компании Spartan Capital Securities.

Нефть марки WTI подорожала. К 16:21 по времени Восточного побережья США (23:21 мск) цена поставок энергоносителя в мае повысилась на $0,33 (0,52%), до $63,40.