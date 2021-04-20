Второй этап Восточного полигона может подорожать на 40 млрд рублей из-за цен на металлы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. РЖД фиксируют рост цен на черные и цветные металлы в районе 30% и выше за последние месяцы, заявил журналистам замгендиректора компании Андрей Макаров.

"Минстрой и Главгосэкспертиза проверили расчеты и сказали, что если такой тренд продолжится, то уже сейчас 40 млрд рублей к этой сумме потенциально может быть удорожание (всего второго этапа развития Восточного полигона - прим. ТАСС) за счет роста стоимости материалов", - сказал Макаров.

При этом, по прогнозу Минпромторга, цены на металлы могут снизиться в конце года, отметил он. "Все стоимостные параметры, которые мы рассматриваем, делаются исходя из плановых индексов, которые были гораздо ниже. Нельзя допустить галлопирующего роста стоимости проекта, потому что она и так колоссальная - 720 млрд рублей", - подчеркнул топ-менеджер РЖД.

По словам Макарова, компанию затрагивает не столько рост цен на арматуру, сколько на черные и цветные металлы. "У нас большой объем металлоемкости по искусственным сооружениям, по большим и средним мостам и по контактной сети - это все черный металл. За последние несколько месяцев рост цен на разные продукты черной металлургии составил в среднем более 30%. Цветные металлы подорожали еще больше", - сказал он. Макаров отметил, что компания использует большое количество цветных металлов, а стоимость меди, применяемой для кабельной продукции и в устройствах сигнализации, централизации и блокировки, выросла на 50%.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. Правительство установило с 30 января 2021 года на 180 дней ставку вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов, что должно уменьшить недостаток сырья на внутреннем рынке и предотвратить спекулятивный рост цен. Было также предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн. Реализация второго этапа развития Восточного полигона позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год до 2024 года.

Дефицит строителей

По словам Макарова, РЖД столкнулись с дефицитом строителей на Восточном полигоне на фоне пандемии. Он отметил, что компания вынуждена привлекать внутренние подразделения РЖД, а также подрядчиков из европейской части РФ.

"В прошлом году в условиях пандемии просто не было людей [на строительство]. Хотя нам удалось согласовать, чтобы стройки в меньшей степени ограничивались административно", - сказал он.

Макаров добавил, что сейчас РЖД привлекают на Восточный полигон собственные подразделения компании, подрядчиков из европейской части России, также к стройке привлекаются железнодорожные войска.

"На востоке привлекаем организации из европейской части России. Там на месте работоспособные организации есть, но их недостаточно. Есть компании с полигона Восточно-Сибирской железной дороги, с Урала, из Москвы подразделения. Этот год новых решений, мы открыты, и с большим количеством подрядных организаций вели переговоры, чтобы привлечь к строительству", - рассказал Макаров.

Он также отметил, что стоимость работ из-за дефицита возросла на 70-100% в 2020 году.