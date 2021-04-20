Газификация тепличного комплекса в Приамурье потребует более 1 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Строительство энергоцентра для единственного в Амурской области тепличного комплекса, который находится в пригороде Благовещенска, потребует более 1 млрд рублей. С его появлением предприятие перейдет на использование природного газа для выработки тепловой и электрической энергии, а также углекислого газа для растений, сообщили во вторник ТАСС в Министерстве сельского хозяйства Амурской области.

"С учетом плана развития газовой сети в Амурской области, рассматривается возможность газификации ООО "Тепличный" посредством оснащения энергоцентром мощностью 17 МВт, который использует природный газ для выработки тепловой и электрической энергии, а также углекислого газа для растений. По предварительным расчетам, стоимость проекта - более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В Минсельхозе уточнили, что одной из основных статей расходов для тепличного производства является оплата электрической и тепловой энергии. "Только на досветку затраты составляют порядка 70 млн рублей на 1 гектар в год", - отметили специалисты.

Тепличный комплекс площадью 6,19 га для СХПК "Тепличный" в селе Чигири Благовещенского района строится в две очереди: первая - 3,19 га - введена в эксплуатацию в 2016 году. Строительство второй очереди предполагалось начать в 2017 году, но по ряду причин, в том числе проблем с устойчивым энергообеспечением теплиц площадью 3 га, начало строительства перенесли.

"Стоимость реализации проекта составляет около 750 млн рублей. В настоящее время решается вопрос с кредитованием, строительство будет идти без привлечения инвесторов. К реализации проекта предприятие приступит в третьем квартале 2021 года", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Реализация проекта ООО "Тепличный" позволит увеличить имеющиеся площади для выращивания овощей в закрытом грунте на 2,27 га, а производство овощной продукции - до 5,7 тыс. тонн.

Покрытие потребности в овощах

В августе 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подводя итоги рабочей поездки на Дальний Восток, заявил, что предприятия ДФО должны к 2024 году начать самостоятельно обеспечивать регионы округа овощной продукцией на среднероссийском уровне. Одновременно он подчеркнул важность снижения зависимости региона от импорта овощей. Ранее со ссылкой на вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева сообщалось, что Минсельхоз принял предложение о частичном субсидировании капительных затрат на строительство теплиц.

Согласно рекомендуемым нормам, регион должен ежегодно производить более 12 тыс. тонн овощей в закрытом грунте. Пока область обеспечивает удовлетворение потребности на 25-30%.

"С учетом ввода дополнительных мощностей, предполагаемых проектом ООО "Тепличный", в перспективе дополнительно необходимо строительство тепличных комплексов еще как минимум для производства 6-7 тыс. тонн овощей в год", - сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.