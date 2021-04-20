Резиденты ТОР в Якутии за четыре года перечислили в бюджет 1,4 млрд рублей налогов

ЯКУТСК, 20 апреля. /ТАСС/. Объем налогов, перечисленный в бюджет за 2016-2019 годы резидентами территорий опережающего развития (ТОР) в Якутии, составил 1,4 млрд рублей. Об этом сообщила во вторник министр экономики Майя Данилова в ходе правительственного часа в Госсобрании (Ил Тумэн) Якутии.

"На сегодня в республике в рамках ТОР ведут свою деятельность 40 резидентов. Суммарный объем инвестиций по всем этим проектам превышает 124 млрд рублей, из них фактически проинвестировано свыше 60 млрд. Реализация проектов рассчитана на создание 9 тыс. 900 рабочих мест, и на данный момент создано уже более 7 тыс. 200. Объемы льгот за период с 2016 по 2019 годы составили 2 млрд 200 млн рублей, это в основном налог на прибыль <...> За этот период резидентами ТОР в бюджет республики перечислено налогов в сумме 1 млрд 400 млн рублей", - сказала Данилова.

Статус ТОР "Якутия" имеют 24 организации, объем инвестиций по ним составляет 12,4 млрд рублей, фактически вложено 3,2 млрд рублей. Запланировано создание 1 455 рабочих мест, из них фактически создано 416. "Что касается ТОР "Южная Якутия", то объем инвестиций по соглашениям составляет 111,5 млрд рублей, фактически вложено 57 млрд 400 млн рублей - порядка половины от заявленного объема. Из запланированных 8,5 тыс. новых рабочих мест создано 6,8 тыс." - добавила Данилова.

На территории Якутии действуют ТОР "Якутия" и "Южная Якутия". В 2015 году в пригороде Якутска была создана территория опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы". В феврале 2020 года правительство РФ расширило границы территории и сменило ее название на ТОР "Якутия", преференциальный режим распространили на отдельные участки поселков Жатай и Нижний Бестях. ТОР "Южная Якутия" располагается в Нерюнгринском районе Якутии, якорным инвестором выступает угледобывающая компания "Колмар".