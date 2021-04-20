Новый глава Petrobras официально вступил в должность

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 апреля. /ТАСС/. Жоаким Силва и Луна в понедельник официально вступил в должность президента бразильской нефтегазовой компании Petrobras. Об этом говорится в публикации на сайте компании.

"Одними из главных задач, несомненно, являются укрепление Petrobras, работа с прицелом на будущее, с учетом требований безопасности и заботы об окружающей среде, акционерах и об обществе в целом, чтобы обеспечить наивысший доход от инвестированного капитала, рациональное наращивание нефтегазовых активов мирового уровня", - приводит слова нового главы пресс-служба предприятия. Силва и Луна также подчеркнул, что в этой работе необходимо учитывать интересы акционеров и потребителей, стремиться минимизировать волатильность, "не нарушая международного паритета".

Рынок позитивно воспринял заявления нового президента Petrobras. По итогам торговой сессии понедельника акции компании выросли более чем на 5%, в то время как основной индекс Ibovespa Сан-паульской фондовой биржи B3 потерял 0,15%.

19 февраля президент Бразилии Жаир Болсонару объявил о планах правительства сменить экономиста Роберту Кастеллу Бранку, срок полномочий которого во главе Petrobras истекал 20 марта, на отставного генерала и бывшего министра обороны Силву и Луну. Вслед за этим от своих постов в совете директоров компании отказались сразу четверо его членов. На этом фоне на следующий торговый день акции Petrobras обвалились на 20%, потянув за собой индекс крупнейшей в Латинской Америке биржи.

Недовольство Болсонару вызывала ценовая политика госкомпании, которая с начала года четырежды проиндексировала отпускные цены на топливо. Уже после известия о предстоящей отставке Кастеллу Бранку Petrobras провел очередную, пятую индексацию. Совокупный рост цен на бензин за первые два месяца 2021 года составил 41,3%, на дизельное топливо - 34,16%, что вызвало резкую реакцию водителей-дальнобойщиков, угрожавших правительству забастовками.

В конце мая 2018 года масштабная забастовка водителей-дальнобойщиков, недовольных ростом цен на топливо и отменой государственных субсидий на эту продукцию, привела к многомиллиардным потерям экономики. На сторону протестующих в их противостоянии властям тогда, согласно опросам, встали порядка 90% населения.